Сотни людей остались без квартир: суд поставит точку в громком деле застройщика ЖК «Ленинградский» в Хабаровске

ООО «Лидер» начал строить жилой комплекс в 2016 году. Тематическое фото Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор ООО «Лидер» пойдет под суд за злоупотребление полномочиями в Хабаровске. Судьба долгостроя ЖК «Ленинградский» решается почти три года. Все это время дольщики ждут свои квартиры.

ООО «Лидер» начал строить жилой комплекс в 2016 году, возвести многоэтажку планировалось за три года. Но деньги у компании закончились и возведение остановилось. К тому моменту в квартиры в «Ленинградском» вложились более 400 человек.

Следствие выяснилось, что почти с самого старта стройки и как минимум до 2021 года глава компании-застройщика выводил деньги дольщиков. Помогали ему в этом неназванные пособники. Средства тратились на личные нужды 58-летнего директора «Лидера» и его знакомых. Ущерб составил 473 миллиона рублей.

- В результате строительство многоквартирного дома не окончено, обязательства по заключенным договорам долевого участия не выполнены, нарушены права участников долевого строительства. Предприятие обанкротилось, - сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Главу компании задержали, уголовное дело было заведено по статье «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия». На землю, машину и банковские счета мужчины наложен арест. Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением будет рассматривать суд.

- Расследование уголовного дела в отношении соучастников обвиняемого продолжается, - добавили в пресс-службе СК СКР по краю.

Максимально наказание по статье - до десяти лет колонии.

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