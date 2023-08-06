Жара задержится во всех районах Хабаровского края 7 августа Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Синоптики Хабаровского края дали прогноз на начало следующей недели. В понедельник, 7 августа, опасных метеоявлений в регионе не ожидается. По всей территории будет жарко.

Так, от осадков отдохнет Хабаровск. Здесь температура ночью от +12 до +14 градусов, днем - от +26 до +28 градусов, ветер северо-восточный от пяти до 10 метров в секунду.

На юге тоже без существенных осадков. Ночью воздух прогреется от 12 до 17 градусов тепла, днем станет еще жарче – до 22-27 градусов. Ветер северо-восточный, до 10 метров в секунду.

В центре региона дождей не будет. Ночью зато может быть прохладно: минимальная температура воздуха в темное время суток составит всего пять градусов, но еще поднимется до 16. Днем уже станет теплее до 22-28 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду.

На севере будет сухо. Ночью столбик термометра покажет от шести до 13 градусов, днем – от 16 до 28. Ветер западный 5-10 метров в секунду.

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