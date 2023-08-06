Улицу Ким Ю Чена откроют 15 августа в Хабаровске Фото: администрация Хабаровска

В Хабаровске вовсю идет ремонт улицы Ким Ю Чена. На участке реконструируют тепломагистраль. Открыть ее должны 15 августа – такое

Трубу решили заменить, чтобы отопительный сезон прошел без перебоев. Обновили уже 970 метров сети. Сейчас восстанавливают дорожное покрытие, под которым они проходят.

- Город готовится к зиме, к новому отопительному сезону. В этом сезоне у нас идут масштабные работы по ремонту, реконструкции и строительству коммунальной инженерной инфраструктуры. В некоторых случаях это требует вскрытия дорожного асфальта, поэтому мы вынуждены ограничивать или менять транспортное и пешеходное движение. Это доставляет неудобство водителям и пешеходам. Но важно, чтобы зимой жители не остались без тепла, поэтому эти работы необходимы, - сказал мэр Хабаровска.

Он спросил у представителей ДГК, которые ведут работы, есть ли возможность завершить их раньше сроков – не в октябре, а уже 15 августа. И получил положительный ответ: специалисты сказали лишь, что им нужны техника и рабочие. Глава Хабаровска распорядился передать механизм подрядчикам для ускорения работ на участке.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.