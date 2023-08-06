Мужчина зарезал пенсионерку в Хабаровске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В краевой столице под стражу заключили 38-летнего мужчину. Против него завели уголовное дело об убийстве.

Ночь с 3 на 4 августа он проводил время с 60-летней знакомой. Приятели устроили застолье в квартире дома на Пионерской. Приготовили закуски и взяли горячительные напитки. Но закончилась встреча не расходом по домам, а жестоким убийством.

- С 3 на 4 августа в ходе распития спиртных напитков в квартире по улице Пионерская Хабаровска мужчина нанес знакомой колото-резаные ранения. От полученных травм 60-летняя женщина скончалась, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Что произошло в ту злополучную ночь, неизвестно. Возможно, приятели поругались, и ссора перешла в драку.

Сейчас, по решению суда, мужчина будет находиться под стражей. На этом настаивала и прокуратура. Идет расследование уголовного дела.

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