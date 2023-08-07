Газоны вместо зарослей: высокую траву косят в Хабаровске

Покос травы продолжается в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

В Железнодорожном районе продолжается покос травы в местах отдыха и на неразграниченных территориях. Специалисты уже убрали высокую растительность в новом сквере на улице Промывочной, где раньше был пустырь. Пока работы по обустройству территории еще продолжаются, но уже видно, как она преображается.

- Строители выложили дорожки из брусчатки и установили оборудование для занятий спортом. Также в сквере скоро появится детская площадка, - рассказали в администрации Хабаровска.

За порядком в скверах следят не только в Железнодорожном районе. Работы ведутся по всему городу. Ситуацию держат на контроле комитеты по управлению районами и управление дорог и внешнего благоустройства Хабаровска.

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