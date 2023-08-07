Мэр Магадана рассказал, почему в городе отключат холодную воду в выходные
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Магадане на два дня отключат холодную воду. Это коснется 18 и 19 августа, и жители города задались вопросом: почему отключения выпали на выходные дни? На него ответил мэр колымской столицы Юрий Гришан.
- В той части города у нас много детских садов, и выводить сеть на два дня из строя непросто. А делается это для того, чтобы заменить трубу диаметром 630 миллиметров - это магистральный трубопровод на улице Речной. Делаем это, чтобы обеспечить холодной водой строящееся Гороховое поле, спорткомплекс «Президентский» и всю часть 31 квартала, который попадает в зону ненадежного обеспечения холодной водой, - рассказал Юрий Гришан.
Он отметил, что трубопровод пролежал под землей уже больше 60 лет. После его ремонта напор станет выше, вода - чище и свежее, а подача - бесперебойной. По словам мэра, вернуться в краны жителей города она должна уже к вечеру - после 18-20 часов.
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