Мэр Магадана рассказал, почему в городе отключат холодную воду в выходные Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Магадане на два дня отключат холодную воду. Это коснется 18 и 19 августа, и жители города задались вопросом: почему отключения выпали на выходные дни? На него ответил мэр колымской столицы Юрий Гришан.

- В той части города у нас много детских садов, и выводить сеть на два дня из строя непросто. А делается это для того, чтобы заменить трубу диаметром 630 миллиметров - это магистральный трубопровод на улице Речной. Делаем это, чтобы обеспечить холодной водой строящееся Гороховое поле, спорткомплекс «Президентский» и всю часть 31 квартала, который попадает в зону ненадежного обеспечения холодной водой, - рассказал Юрий Гришан.

Он отметил, что трубопровод пролежал под землей уже больше 60 лет. После его ремонта напор станет выше, вода - чище и свежее, а подача - бесперебойной. По словам мэра, вернуться в краны жителей города она должна уже к вечеру - после 18-20 часов.

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