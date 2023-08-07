Беспристрастные исторические свидетельства планируют сохранить в Хабаровском крае Фото: правительство Хабаровского края

В Хабаровске прошло заседание президиума регионального правительства. Его провели под руководством губернатора Михаила Дегтярева. На совещании рассмотрели вопрос реализации полномочий региона по хранению и использованию документального наследия.

По словам председателя комитета по делам ЗАГС и архивов Алексея Дорохова, в регионе есть уникальный архивный фонд, в который включены документы конца 19-начала 20 веков. Самый ранний создан в 1826 году. Особенно цены бумаги, принадлежавшие когда-то хабаровчанам, внесшим вклад в развитие края. Всего там 249 личных фондов, к которых порядка 27 тысяч документов.

В регионе хранятся больше 2, 3 миллиона дел, объединенных в 9 423 фонда – в этом плане край находится на втором месте по Дальнему Востоку. Почти половина – 45, 6 процента – это документы вечного хранения. При этом регион – лидер по количеству принимаемых документов Архивного фонда России: 25 740 дел за 2022 год от 755 местных организаций. Это почти в 2, 5 раза выше среднего показателя по ДФО.

- Историческая память должна сохраняться именно для того, чтобы никогда не повторялись такие трагедии, которые переживал наш народ в прошлом. Ее защита и противодействие фейкам, распространяемыми иностранными идеологическими центрами, продвижение традиционных ценностей напрямую связаны с сохранением документального исторического наследия. И хранить ценные бумаги нужно бережно. Наши архивы пользуются спросом. Только в прошлом году больше 220 тысяч человек воспользовались этими материалами, – сказал Михаил Дегтярев.

Помимо этого, сотрудники ведомства оцифровывают бумажные документы. Электронный дубликат есть у больше, чем 200 тысяч бумаг. Архивная служба организовывает и масштабные выставки. Есть в планах и мероприятия к юбилею региона.

Отдельное внимание уделили пополнению коллекции документов русской эмиграции в Северной Манчжурии. Сейчас пользователям доступны десятки тысяч документов, которые помогают историкам и исследователям. Копии многих предоставили коллеги из провинции Хэйлунцзян. Здесь остаются на хранении личные дела еще многих русских эмигрантов. По оценке харбинских специалистов, их число варьируется от пяти до 14 тысяч. Работа по получению копий личных дел эмигрантов ведется с 2011 года, но не без сложностей.

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