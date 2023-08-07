Фестиваль «Книжные маяки России» пройдет в Хабаровске Фото: организаторы

В 2023 году по всей стране проходит межрегиональный сетевой библиотечно-издательский фестиваль «Книжные маяки России». Мероприятие захватит несколько городов, среди которых и Хабаровск. В краевой столице оно состоится 17 августа. Фестиваль включит в себя книжную экспедицию на поезде. Это большое путешествие писателей, библиотекарей, издателей, представителей культуры, блогеров и других участников от Санкт-Петербурга через Москву и до Владивостока. Поездка стартовала 1 августа и продлится до 18 числа. Во время нее как раз и пройдут однодневные фестивали в разных городах страны. Запланированы они и в новых регионах России.

За 20 дней фестиваля состоится больше 300 мероприятий, которые охватят порядка 10 миллионов человек. Они будут проходить как на площадках библиотек, так и в онлайн-формате.

В фестивале примут участие такие авторы, как Татьяна Устинова, Сергей Лукьяненко, Дарья Донцова, Анна и Сергей Литвиновы, Григорий Григорьев, Валерий Попов, Яков Сомов и другие. Поговорят на площадках на 15 различных тем: образование, сюжеты нового поколения, нон-фикшн, история, культура, поэзия, музыка, young adult и другие. В каждом городе пройдут пленарное заседание с представителями региона, круглый стол, концерты, книжные прогулки и встречи с читателями.

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