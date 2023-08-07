Юбилей образования Тихоокеанской Краснознаменной дивизии отметили в Хабаровске Фото6 администрация Хабаровска

В воинской части в Князе-Волконском провели праздничный концерт в честь 105-летия со дня образования Тихоокеанской Краснознаменной дивизии. Это случилось 1 августа 1918 года. Правопреемником является Окружной учебный Тихоокеанский Краснознаменный ордена Кутузова центр имени Героя Советского Союза Маршала Петрова Восточного военного округа.

Во время концерта собравшихся поздравили врио командующего войсками ВВО генерал-майор Алексей Ртищев, глава Хабаровского района Александр Яц, министр транспорта Хабаровского края Ирина Горбачава и другие почетные гости.

После на территории гарнизона торжественно открыли Аллею Героев. Ее создали в память о тех, кто погиб во время спецоперации. Потом прошло открытие памятного знака. Секретарь Хабаровской епархии иеромонах Николай совершил молебен.

Военные провели для зрителей показательные выступления и угостили всех желающих вкусной и горячей солдатской кашей. Поддержать их пришли родные и близкие.

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