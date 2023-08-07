Ты следишь, я беру: парочка похитила дорогой ноутбук из магазина в Магадане

Парень с девушкой украли ноутбук за 163 тысячи из магазина в Магадане Фото: Даниил ОПАРИН

На Колыме полиция поймала парочку, которую подозревают в крупной краже. Парень с девушкой смогли стащить из магазина по улице Дзержинского дорогой ноутбук.

Заявление о пропаже гаджета за 163 тысячи написал представитель магазина. Полиция почти сразу поняла, кто причастен к преступлению.

- Оперативники уголовного розыска установили, что кражу совершили 20-летний ранее судимый гражданин и 24-летняя местная жительница. Похищенное изъято, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Против них завели уголовное дело за кражу по предварительному сговору. Товарищи находятся под подпиской о невыезде, пока идет расследование. Собирались ли они продать компьютер, или планировали пользоваться им сами, пока не ясно. Теперь им грозит либо крупный штраф, либо лишение свободы на несколько лет.

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