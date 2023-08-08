Украл 52 миллиона из бюджета: экс-чиновника из Хабаровского края обвиняют по двум статьям

Бывшего чиновника осудят в Хабаровском крае за ущерб в 52 миллиона рублей Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд рассмотрит дело о пособничестве в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, которые причинили ущерб бюджету Хабаровского края на сумму более 52 миллионов рублей. Обвинение предъявили бывшему замглавы по строительству объектов в Комсомольске, представителя краевого учреждения «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края». Его обвиняют в пособничестве в мошенничестве в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями.

- По версии следствия, с декабря 2017 по март 2019 года обвиняемый, занимая руководящие должности, при выполнении госконтракта на строительство «Детского больничного комплекса в Ленинском округе Комсомольска» совершил пособничество в пользу своего сына. Он являлся учредителем коммерческой организации-субподрядчика и начальником участка в организации-генподрядчика, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Обвиняемый содействовал в приемке выполненных работ на объекте. В актах были указаны ложные данные о стоимости и объемах строительства. Кроме того, экс-глава службы угрозами заставил нижестоящего работника принять и подписать акты.

- При пособничестве родителя его сын подделал документы на ряд работ, которые не собирался выполнить. С 2017 по 2019 год им похищены бюджетные средства на сумму свыше 44 миллионов рублей. Кроме того, работы были выполнены не в полном объеме, а часть построенного комплекса пришла в негодность, что увеличило сумму ущерба еще на восемь миллионов рублей. Общий ущерб превысил 52 миллиона, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю.

Прокуратура утвердила обвинение и передала материалы дела в Центральный районный суд Комсомольска. В интересах минстроя края заявлен иск о взыскании суммы причиненного ущерба. Кроме того, в отношении еще одного из соучастников преступления дело находится на рассмотрении в суде, а в отношении другого ведется следствие.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.