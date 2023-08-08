Небольшие дожди пройдут в Хабаровском крае 9 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровский край на этой неделе придет японский тайфун «Ханун». По данным синоптиков, на 9 августа опасных метеоявлений не ожидается, но вот мелкие осадки точно будут.

Небольшой дождь возможен в Хабаровске. Температура ночью поднимется до 16-18 градусов, днем - до 25-27. Ветер северо-восточный, от пяти до 10 метров в секунду.

Кратковременные осадки пройдут местами и в южных районах края. Ночью температура воздуха будет составлять 14-19 градусов, а днем 23-28. Ветер подует с юго-востока с силой 6-11 метров в секунду.

В центре Хабаровского края тоже местами небольшие дожди. Ночью температура будет «скакать»: минимум составит восемь градусов, максимум - 18. Днем же будет от 20 до 28 градусов тепла. Ветер двух направлений: восточный и северо-восточный, 2-12 метров в секунду.

На севере осадков не ожидается. Небольшие дожди пройдут разве что в Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах. Ночью столбик термометра покажет 8-15 градусов, днем - 15-26. Ожидается ветер различных направлений от четырех до 13 метров в секунду.

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