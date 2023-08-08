Туристический форум «Открой Дальний Восток» пройдет в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае с 23 по 26 августа пройдет второй туристический форум «Открой Дальний Восток». Мероприятие объединит фестиваль «Улицы районов края» и насыщенную деловую программу. По планам, в ней примут участие представители власти, гостиничного бизнеса, туроператоры, инвесторы и другие эксперты.

Во время форума планируют обсудить новые тренды, перспективы промышленных туров и профориентации. В этом году их запустили несколько десятков. У Хабаровского края тоже есть проекты, которые способны составить неплохую конкуренцию.

- Вместе с экспертами и представителями отрасли хотим понять, можно ли считать развитие промышленного туризма устоявшимся трендом, или это локальные успехи отдельных предприятий. Помимо этого, во время стартового дня форума будет работать специальная профориентационная площадка для учеников старших классов и студентов. На ней представители индустрии гостеприимства расскажут яркие истории из собственного опыта и расскажут о том, чем привлекательна работа в этих сферах, - рассказала министр туризма края Екатерина Пунтус.

Кроме того, участники рассмотрят интересные предложения для отдыха дальневосточников за рубежом. Сейчас их тянет в теплые тропические страны. Одной из самых обсуждаемых тем стало возобновление туров в Китай. И представители минтуризма хотят вернуться к тем показателям, которые были до пандемии. Об этом поговорят и приглашенные эксперты из КНР. Присоединиться планирует мэр Фуюаня Фань Цзитао.

Зарегистрироваться на форум можно на его официальном сайте. Принять участие в нем можно как онлайн, так и офлайн, или выбрать роль слушателя. Кроме того, на форум набирают волонтеров, которые будут помогать организаторам проводить мероприятия. В число их обязанностей входят навигация гостей, раздача листовок, помощь с организацией и размещением участников. Добровольцев накормят и выдадут им брендированную экипировку. Желающие помочь могут оставить заявку на платформе добрых дел.

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