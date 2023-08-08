Уровень заболеваемости энтеровирусом продолжает расти в Хабаровском крае Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Хабаровском крае продолжает расти число людей, подхвативших энтеровирусную инфекцию. Это сезонный подъем заболеваемости, говорят в Роспотребнадзоре.

За прошедшую неделю зарегистрировано 188 случаев подозрения на заболевание. Это больше средних показателей за много лет, но не сильно - на 1, 7 процента. В основном болеют дети детсадовского возраста.

- Среди взрослых зарегистрировано только семь случаев заболевания. Самые высокие показатели отмечены среди детей до шести лет. В структуре заболеваемости организованные дети составили 63 процента, - рассказали представители Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

Заболевшие находятся в девяти районах региона. Большинство зараженных - 81 процент (153 случая) - из Хабаровска и Хабаровского района.

Энтеровирусный менингит выявлен у девяти детей и одного взрослого. У остальных болезнь протекает в более легкой форме. В больницах лежат 14 человек. Ситуацию мониторят специалисты управления.

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