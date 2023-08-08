Мэр Хабаровска рассказал, вырубят ли в городе половину деревьев под парковки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Хабаровчане переживают за зеленые насаждения, которые растут в городе. Но недавно пошел слух, что в краевой столице их станет в разы меньше: половину деревьев планируют вырубить, а на их месте обустроить парковки. Жители города начали переживать: ведь деревья – это не только облик, но и легкие Хабаровска. Действительно ли их ждет такая участь, рассказал во время прямого эфира мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

- Нет, на Амурском бульваре мы деревья вырубать не будем. Сейчас мы собираем предложения, каким бы вы хотели видеть эту часть города. После того, как мы соберем всю фактуру, передадим это проектировщикам, которые создадут проект и документацию. Жители города обязательно согласуют этот вариант перед непосредственным началом работ, - сказал мэр города.

Напомним, сегодня, 8 августа, мэр Хабаровска Сергей Кравчук проводит прямой эфир в социальных сетях. Посмотреть его можно на личных страницах мэра во «Вконтакте», «Одноклассниках» и Telegram, а также в официальных группах администрации Хабаровска во «Вконтакте» и «Одноклассниках». Жители города также могут задать волнующие вопросы главе краевой столицы в комментариях к трансляции.

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