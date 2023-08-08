Без холодной воды осталась часть Биробиджана Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Многие жители Биробиджана вечером 8 августа столкнулись с неприятностью: в их домах пропала холодная вода. Как оказалось позже, в районе школы №11 произошел порыв, который и стал причиной отключения. На место тут же выехали рабочие, они начали устранять аварию.

Без воды осталась приличная часть города, начиная от торгового центра «Новый поворот». Вернуть ресурс специалисты пообещали до 10 часов вечера.

К счастью, справиться с последствиями аварии им удалось гораздо раньше. Буквально через 40 минут специалисты сообщили радостную новость: порыв устранен. Вернуться вода в краны биробиджанцев должна была в течение часа.

Представители ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс» извинились перед жителями города за доставленные неудобства. Кроме того, они продолжают проверять остальные сети, чтобы избежать порывов в отопительный период.

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