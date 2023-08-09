Ложки, балалайки и бубенцы: новые музыкальные инструменты освоят дети в Хабаровске

Музыкальные инструменты для детей закупают по нацпроекту в Хабаровске Фото: Иван МАКЕЕВ

Хабаровский центр детского творчества «Народные ремесла» стал участником федерального проекта «Успех каждого ребенка». Учреждение получило финансирование на закупку новых музыкальных инструментов. Уже в сентябре в центре откроют две дополнительные группы, чтобы еще больше юных музыкантов смогло приобщиться к искусству.

Среди новых инструментов, закупленных по нацпроекту «Образование», - ложки, балалайки, бубенцы, трещотки и другие. Они привлекают детей необычным звучанием. Количество желающих играть на таких инструментах с каждым годом растет.

- Необычность этого творчества - какой-то шум. Дети любят пошуметь, громко поиграть, постучать. Также у нас просто весело в коллективе: интересные игры, произведения народные, веселые, шумовые. Многие дети, которые приходят в первый год, с удовольствием остаются и на второй, и на третий год, - рассказал педагог Центра «Народные ремесла» Валерий Кондратов.

В центр также закупили баян, балалайки, шумовые инструменты, акустическую систему и микрофоны. Теперь там смогут обучать в три раза больше детей, чем раньше. Новое оборудование получили еще 15 образовательных учреждений. Всего в этом году на закупку инструментов выделено почти четыре миллиона рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.