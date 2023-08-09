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НовостиОбщество9 августа 2023 2:46

Товаров почти на 10 миллионов рублей передала Хабаровская таможня на нужды СВО

С начала 2023 года сотрудники отправили 17 партий конфискованного имущества
Александра ЯВИЩЕНКО
Товаров почти на 10 миллионов рублей передала Хабаровская таможня на нужды СВО

Товаров почти на 10 миллионов рублей передала Хабаровская таможня на нужды СВО

Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Хабаровской таможни с начала 2023 года передали для нужд специальной военной операции (СВО) товары на сумму 9,6 миллиона рублей. Всего было отправлено 17 партий имущества, которое было обращено в федеральную собственность.

- Все товары для нужд СВО перемещались участниками внешнеэкономической деятельности через таможенную границу с нарушением законодательства. Они были конфискованы в рамках административных дел и обращены по решению суда в федеральную собственность. А после получения разрешений переданы таможенниками в зону СВО, - рассказали в пресс-службе Хабаровской таможни.

Среди переданных вещей - лесоматериалы, одежда, автозапчасти, сварочная проволока и электроды, лопаты и другое.

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