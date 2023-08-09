Товаров почти на 10 миллионов рублей передала Хабаровская таможня на нужды СВО
Фото: Олег ЗОЛОТО
Сотрудники Хабаровской таможни с начала 2023 года передали для нужд специальной военной операции (СВО) товары на сумму 9,6 миллиона рублей. Всего было отправлено 17 партий имущества, которое было обращено в федеральную собственность.
- Все товары для нужд СВО перемещались участниками внешнеэкономической деятельности через таможенную границу с нарушением законодательства. Они были конфискованы в рамках административных дел и обращены по решению суда в федеральную собственность. А после получения разрешений переданы таможенниками в зону СВО, - рассказали в пресс-службе Хабаровской таможни.
Среди переданных вещей - лесоматериалы, одежда, автозапчасти, сварочная проволока и электроды, лопаты и другое.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru