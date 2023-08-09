Товаров почти на 10 миллионов рублей передала Хабаровская таможня на нужды СВО Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Хабаровской таможни с начала 2023 года передали для нужд специальной военной операции (СВО) товары на сумму 9,6 миллиона рублей. Всего было отправлено 17 партий имущества, которое было обращено в федеральную собственность.

- Все товары для нужд СВО перемещались участниками внешнеэкономической деятельности через таможенную границу с нарушением законодательства. Они были конфискованы в рамках административных дел и обращены по решению суда в федеральную собственность. А после получения разрешений переданы таможенниками в зону СВО, - рассказали в пресс-службе Хабаровской таможни.

Среди переданных вещей - лесоматериалы, одежда, автозапчасти, сварочная проволока и электроды, лопаты и другое.

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