Штормовое предупреждение объявлено в Хабаровском крае 10 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики Хабаровского края объявили штормовое предупреждение на предстоящие дни. По их прогнозам, 10 августа опасных метеоявлений не ожидается, но на юге и в центре края пройдут кратковременные дожди и даже ливни.

Опасные метеоявления ожидаются с 11 по 13 августа. На юге сильные ливни, в центральных районах очень сильные ливни и шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

10 августа в Хабаровске пройдет кратковременный дождь. Ночью температура поднимется до 19 градусов, днем - до 25. Ветер северо-восточный, до 11 метров в секунду.

На юге местами небольшой дождь, местами он усилится до ливня. Ночью столбик термометра покажет 14-19 градусов, днем - 21-26. Ветер подует с востока с силой до 10 метров в секунду.

В центре Хабаровского края пройдут дожди и ливни. Ночью воздух прогреется от девяти до 18 градусов, днем - от 20 до 27. Ветер северо-восточный, до 13 метров в секунду.

Осадков не будет только на севере. Ночью температура поднимется до 15 градусов, днем - до 27. Ветер различных направлений до 12 метров в секунду.

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