Срок грозит жителю Хабаровска за кражу деталей от железной дороги Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске приговора суда ждет 57-летний мужчина. На него завели дело о краже. Он пытался утащить детали от железной дороги.

- В ходе оперативно - розыскных мероприятий оперуполномоченными отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте на месте совершения преступления был задержан мужчина, который пытался вынести с территории путевой машинной станции 40 железнодорожных подкладок, - рассказали в Хабаровском ЛУ МВД России на транспорте.

Оказалось, что житель Корфовский нигде не работает, а с полицией хорошо знаком: в поле зрения правоохранительных органов он попадал не раз.

Мужчина рассказал оперативникам, сто видел, как на территории складируют разный материал. Ночью он пробрался на территорию предприятия, в деревянной коробке нашел детали и попытался вынести их в тайник, который заранее он подготовил за забором. Но в этот момент его задержала полиция. Свою вину отрицать он не стал и написал явку с повинной. Ему грозит пять лет колонии.

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