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НовостиПроисшествия9 августа 2023 11:20

Срок грозит жителю Хабаровска за кражу деталей от железной дороги

Хабаровчанин пытался унести часть железной дороги ночью
Василина ИКОННИКОВА
Срок грозит жителю Хабаровска за кражу деталей от железной дороги

Срок грозит жителю Хабаровска за кражу деталей от железной дороги

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровске приговора суда ждет 57-летний мужчина. На него завели дело о краже. Он пытался утащить детали от железной дороги.

- В ходе оперативно - розыскных мероприятий оперуполномоченными отдела по борьбе с преступными посягательствами на грузы Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте на месте совершения преступления был задержан мужчина, который пытался вынести с территории путевой машинной станции 40 железнодорожных подкладок, - рассказали в Хабаровском ЛУ МВД России на транспорте.

Оказалось, что житель Корфовский нигде не работает, а с полицией хорошо знаком: в поле зрения правоохранительных органов он попадал не раз.

Мужчина рассказал оперативникам, сто видел, как на территории складируют разный материал. Ночью он пробрался на территорию предприятия, в деревянной коробке нашел детали и попытался вынести их в тайник, который заранее он подготовил за забором. Но в этот момент его задержала полиция. Свою вину отрицать он не стал и написал явку с повинной. Ему грозит пять лет колонии.

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