Больше на 60 миллионов: сумма грантов ТОС вырастет в Хабаровском крае

Сумма грантов ТОС увеличится до 310 миллионов рублей в Хабаровском крае Фото: Правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев провел третий Съезд территориальных общественных самоуправлений (ТОС). В начале встречи он отметил достижения региона в создании и развитии объединений.

- Президент России Владимир Путин высоко оценил эту практику: «Люди стремятся сделать что-то нужное, полезное, у них немало идей и предложений, и главное – есть желание воплотить их в жизнь. Важно, чтобы со стороны власти было такое же встречное желание». И мы выполняем это поручение Президента. Только с начала года в регионе появилось 100 новых ТОС, теперь их более 1,4 тысячи. Это лучший показатель в ДФО и один из лучших в России! – сказал Михаил Дегтярев.

Сегодня ТОСы объединяют свыше 250 тысяч человек. Больше всего объединений в Хабаровске. В краевой столице их 277. На втором месте – Хабаровский район с 237 ТОС, а на третьем – район имени Лазо – 232 ТОС.

- Мы ежегодно увеличиваем финансирование грантов. На 2024-й на эти цели запланировано 310 миллионов рублей. Для сравнения – в этом году 250 миллионов. Также по моему поручению институт ТОС включен во флагманский проект «Край комфортного проживания», благодаря чему финансирование проектов к 2026 году доведем до 500 миллионов. Большой интерес к теме привел к необходимости создания обучающего курса «Школа ТОС». И она начинает свою работу в рамках Съезда, - добавил губернатор.

В рамках встречи глава края дал старт краевому конкурсу ТОС-2024. Документы на участие в нем будут принимать до 20 октября 2023 года.

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