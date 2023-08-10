Осужденный распространял идеологию АУЕ* в колонии Хабаровского края

Мужчина попал в места не столь отдаленные на семь лет за мошенничество. Тематическое фото Фото: Борис КОКУРИН

В Хабаровске осудили участника запрещенной в России экстремистской организации. По данным следствия, 41-летний мужчина был последователем «Арестантского уголовного единства» (АУЕ). Эту идеологию он распространял в колонии.

Мужчина попал в места не столь отдаленные на семь лет за мошенничество. В колонии он был смотрящим и говорил другим заключенным, что жить нужно по криминальной идеологии. Пропаганду сидельца пресекли в мае 2022 года.

- Находясь в исправительном учреждении, придерживаясь запрещенной криминальной идеологии, выражающейся в отрицании общепринятых моральных принципов, пропаганде ненависти и вражды по отношению к представителям власти, заключенный осуществлял деятельность по продвижению указанной идеологии, соблюдению традиций, правил и их пропаганды, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Хабаровскому краю.

Уголовное дело было заведено по статье «Участие в деятельности экстремистской организации…». 7 августа 2023 года мужчину осудили на четыре года колонии строгого режима. Он имеет право обжаловать приговор.

*Запрещенная в РФ экстремистская организация

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