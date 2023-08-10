Участие в международном форуме буддистов примет житель Хабаровского края Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице Бурятии пройдет Первый Международный буддийский форум. Он состоится с 17 по 19 августа, и в нем примут участие жители Хабаровского края. На нем участники планируют обсудить, как можно сохранить и развивать эту религию в мире. На форум съедутся представители религиозных, научных и общественных организаций не только со всей России, но и из-за рубежа.

- От Хабаровского края в форуме примет участие Шэрээтэ Лама Жалсанов Амгалан Жалсараевич, руководитель местной религиозной организации буддистов края «Хабаровский дацан «Ниньжей жинлаб чойхорлин». Приход этой религиозной организации составляет около 300 человек, - рассказали в правительстве Хабаровского края.

В регионе тоже поддерживают эту религию. Например, несколько лет в крае отмечают праздник Сагаалган - это буддийский Новый год. В планах еще построить в Хабаровске буддийский дацан - монастырь-университет.

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