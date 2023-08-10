Мемориал памяти погибшего на СВО мужчины открыли в Биробиджане Фото: правительство ЕАО

10 августа в Биробиджане открыли мемориал памяти Андрея Ковтуна. Ровно год назад мужчина погиб на спецоперации. Памятник создала его семья, и они хотят, чтобы комплекс стал тем местом, где каждый житель и гость области сможет почтить память погибших на спецоперации земляков, своих родных и близких.

На церемонии присутствовали депутаты, представители воинских частей, общественники, ветераны, родные и близкие Андрея. Они почтили его память минутой молчания, а после в часовне все собравшиеся приняли участие в чине заупокойной литии. Мать Андрея - Мария Костюк - раньше была зампредом правительства ЕАО, а сейчас трудится в фонде «Защитники Отечества». Каждый день она помогает бойцам по всей России.

- Мой сын отдал жизнь за мир на Донбассе. И сегодня страна делает все, чтобы наши ребята там, на новых территориях, чувствовали себя по-настоящему дома: уверенно и спокойно. Для меня важно не просто сохранить память о сыне, но и продолжить его великое дело. Ради мира на Донбассе мы здесь, в тылу, делаем все от нас зависящее, возможное и невозможное. Чтобы ребята там не беспокоились. Чтобы они знали, что их семьи всем обеспечены и что их здесь всегда ждут, - сказала Мария Костюк.

Памятные мероприятия проходят по всей области. Например, в Биробиджане проведут соревнования в память о герое, а в Смидовичской школе - уроки мужества.

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