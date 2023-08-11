Дождались: асфальт вместо гравийки появится в частном секторе Хабаровска

Улицу Таймырскую закатают асфальтом в Хабаровске Фото: Администрация Хабаровска

Долгожданное событие для жителей улицы Таймырской уже близко: гравийную дорогу скоро закатают асфальтом. Дорогу сделают от Верхнебазовой до Хлопунова к началу сентября. Всего планируется уложить новое покрытие на участке протяженностью 1,2 километра.

- Здесь будет сделано основание дороги, уложен асфальт, обустроены кюветы и водопропускные трубы, - рассказали в администрации Хабаровска.

Ремонт выполнят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Кроме Таймырской в Краснофлотском районе также приведут в порядок улицы Маяковского, Каменногорскую, Революции, Партизанскую, Заветную, Осеннюю, Верхнебазовую, Чайковского, Воронежское шоссе и переулок Хорышева.

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