«Курение убивает»: женщина погибла при пожаре в частном доме в Хабаровском крае

Мертвую женщину обнаружили в частном доме в Бикине Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители улицы Гагарина в Бикине заметили пожар в доме по соседству и позвонили в спасательную службу. Приехавшие расчеты приступили к тушению огня. В ходе разведки в одной из комнат они нашли тело женщины. Она погибла до прибытия спасателей.

- Вызов поступил вечером 10 августа. Подразделениями по прибытии было установлено, что горят домашние вещи в одной из комнат. В доме была обнаружена женщина 64 лет без признаков жизни. В 20:35 пожар был полностью ликвидирован. Его площадь составила три квадратных метра. В доме сгорел диван, где, предположительно, спала женщина, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Дознаватели проводят проверку и устанавливают обстоятельства пожара. Среди одной из версий случившегося - неосторожное обращение с огнем при курении.

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