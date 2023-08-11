Сорвался с четвертого этажа: в Комсомольске наказали мужчину за падение ребенка с заброшки

Мужчину осудят за падение подростка с заброшенного здания в Комсомольске
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Комсомольске-на-Амуре суд поставил точку в деле о падении с четвертого этажа заброшенного здания ребенка. 12-летний мальчик получил тяжелые травмы.
Все произошло 28 апреля. Подросток отправился поиграть в здание на улице Пендрие, 9. Забрался на четвертый этаж и сорвался с высоты. Виновным в трагическом случае признали 43-летнего мужчину – замдиректора по эксплуатации зданий и сооружений в коммерческой организации. Прокуратура установила, что именно он не принял никаких мер, чтобы на территорию не пробрались посторонние.
- Причиной произошедшего послужило непринятие заместителем директора мер по консервации объекта незавершенного строительства, обеспечению охраны здания, ограждению и размещению предупредительных знаков, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Дело против мужчины направили в суд. Сейчас около здания установили ограждение.
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