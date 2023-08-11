СКР завел уголовное дело после смерти мужчины, искусанного собаками в Магадане Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Магадане завели дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека. Причиной тому стал случай нападения безрамных собак на мужчину. 46-летний житель областного центра получил множественные рваные раны и скончался в реанимации спустя два дня.

- Пострадавший был госпитализирован с укушено-рваными ранами головы, шеи, туловища, конечностей. Не приходя в сознание, он скончался от травматического шока, - рассказали в СУ СК России по Магаданской области.

Следствие по делу продолжаются, устанавливаются обстоятельства случившегося. По итогам проверки будет дана оценка работе лиц, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных. Руководитель регионального управления СК России взял дело на личный контроль.

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