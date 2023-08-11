Экспозицию художественного музея представит на ВЭФ Хабаровский край Фото: Андрей МИХАЙЛОВ

Ровно месяц остался до начала Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Власти хабаровского края готовятся к нему. Так, на выставке «Улица Дальнего Востока» регион представит временную экспозицию Дальневосточного художественного музея. Посмотреть ее можно будет до 17 сентября.

В этом году экспозиция продолжит рассказывать о разработке высокотехнологичных производств и инноваций, которые в будущем смогут изменить промышленные отрасли. Павильон края будет сделан в стиле хай-тек с отделкой из стекла и металла. Он раскинется на 550 квадратных метров. Это передвижной многофункциональный быстровозводимый комплекс.

- С его помощью мы покажем наши инвестиционные проекты, познакомим гостей с экономическим, промышленным и туристическим потенциалом. Из особенностей – дополнительное здание, где мы воссоздадим будущий обновленный Дальневосточный художественный музей. Невозможно перечислить все богатства нашего края и тем более вместить их в одно небольшое помещение. Но уверен, побывав в нашем павильоне, вы непременно захотите приехать в наш гостеприимный регион, – сказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Основу экспозиции составят реальные экспонаты и произведения искусства, дополнят их виртуальные гиды и современные технологии. В главном павильоне оборудуют интерактивные зоны, одна из которых – «Разворот на Восток». Там на столе в специальных окнах по контуру карты региона с помощью проекции покажут маршруты, расскажут о проектах. В режиме дополненной реальности гостей пригласят в истребитель СУ-57. А в зоне «Технологический прорыв» покажут макеты техники, которую производят в крае, - беспилотники и самолет «Байкал».

В зоне туризма можно будет посмотреть видео о маршрутах региона. А зоне «Мастер-план» покажут проекты по обновлению городских пространств.

Поговорят и о помощи региона в СВО. Отдельно создадут хону багги «Ерофей», которые не раз отвозили солдатам.

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