Ремонт теплосетей идет по графику в Хабаровске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске ведется ремонт теплосетей. По словам специалистов, все работы идут по графику, без отставания. Всего меняют два километра труб и приводят в порядок еще семь. Всего на работы выделено больше 850 миллионов рублей.

- Сегодня все работы ведутся в соответствии с планами. Только погода вносит свои коррективы. Подрядчики отставание нагоняют оперативно. Трудятся в ночное время и по удлиненному графику, - рассказал начальник отдела подготовки и проведения ремонтов СП «ХТС» Алексей Кауров.

Большой объем работ идет на Запарина. Здесь осталось уложить 150 метров трубы и залить тепловую камеру. Каждый день здесь работают 15 человек и восемь единиц техники.

Продолжается ремонт на Больничной здесь меняют 776 метров трубы с увеличением диаметра на 200 миллиметров. Работа выполнена на половину, после окончания к тепломагистрали можно будет подключить больше потребителей.

Четыре участка ремонтируют между Айвазовского и Панфиловцев. На одном из них увеличивают диаметр трубы. Закончить все планируется до 31 октября.

Уже закончен ремонт на улице Серышева, совсем скоро откроется Ким Ю Чена, а также приведена в порядок Гамарника от Постышева до Павловича.

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