И так сойдет: комсомольская чиновница приняла недостроенную детскую больницу

Приговор по делу о недостроенной детской больнице вынесли в Комсомольске Фото: прокуратура Хабаровского края

В Городе юности приговор суда выслушала начальник отдела капитального строительства КГКУ «Служба заказчика министерства строительства Хабаровского края». Ее признали виновной по статье «Злоупотребление должностными полномочиями».

Напомним, в Комсомольске-на-Амуре строили детский больничный комплекс. Женщина, решив присвоить деньги себе, приняла работы подрядчика. Дело в том, что они не были закончены, а материалы не поставлены. Сумма ущерба превысила 22 миллиона рублей.

- Суд приговорил виновную к двум годам лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года, с лишением права занимать определенные должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на год, - рассказали представители прокуратуры Хабаровского края.

Кроме того, суд решил взыскать с нее причиненный государству ущерб.

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