Первый в регионе: центр помощи людям с нарушениями здоровья появился в Хабаровске

Ресурсный центр для людей с нарушениями здоровья открылся в Хабаровске Фото: региональное отделение партии "Единая Россия"

В Хабаровске открылся ресурсный центр, предназначенный для оказания помощи людям с нарушениями здоровья. Его главная задача – подборе средств реабилитации для тех, у кого возникли проблемы с опорно-двигательным аппаратом, слухом или зрением. Обратиться в учреждение могут не только люди с инвалидностью, но и те, кто временно нуждается в средствах реабилитации.

- К нам может обратиться любой житель края. Даже если человек сломал ногу и на время нуждается в трости, он может получить помощь, - сказала Татьяна Хабарова, председатель некоммерческой организации «Опора».

Специалисты ресурсного центра помогут подобрать наиболее подходящие средства реабилитации, подскажут, как их получить. Это могут быть коляски, трости, ортопедическая обувь, слуховые аппараты и прочее.

- Мы акцентировали внимание на высокотехнологичных средствах реабилитации, так как на российском рынке существует множество современных вариантов, о которых люди просто не знают, - сказала Виктория Григорьева, руководитель ресурсного центра.

Одна из современных колясок уже была передана хабаровчанке Ирине Решмедиловой, которая занимается пауэрлифтингом. Она использует ее для занятий спортом, прогулок и путешествий.

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