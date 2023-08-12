Нашли три из четырех: появилась карта падения обломков ракеты в Хабаровском крае

Три из четырех упавших обломков ракеты нашли в Хабаровском крае Фото: @ammaslov1977 Фото: Социальные сети

11 августа с космодрома «Восточный» была запущена автоматическая станция «Луна - 25». Как и предполагалось, обломки ракетоносителя упали на территории Хабаровского края. Пока найдены только три ступени из четырех. Глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов лично участвовал в поиске обломков, которые велись с воздуха. На карте он показал места, где приземлились части ракетоносителя.

Один из обломков упал в 28 километрах от поселка Шахтинск. Незадолго до этого местных жителей эвакуировали, чтобы их жизни ничего не угрожало. Вторая часть приземлилась между реками Тастах и Нижний Деж, а третья – в восьми километрах от реки Бурея. Последний обломок пока не нашли. Предположительно, он разрушился в воздухе либо находится в глубоком ущелье.

Места найденных обломков ракеты Фото: @ammaslov1977 Фото: Социальные сети

- Завтра группа представителей «Роскомсоса» вглубь леса пешком, где по их предположению может находиться четвертый блок, - рассказал Алексей Маслов.

Как говорит глава района, все прошло в штатном режиме. Когда последнюю часть ракетоносителя найдут, все четыре обломка доставят обратно на космодром «Восточный».

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