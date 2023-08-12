В мэрии Хабаровска создали новое управление Фото: Министерство культуры Хабаровского края

В Хабаровске появилось новое управление социального развития. Его сотрудники будут заниматься вопросами детского отдыха и досуга ветеранов. Кроме того, в зоне ответственности ведомства будет информирование населения о распространении и профилактике болезней.

После создания нового управления в Хабаровске их общее количество никак не изменилось. В результате реорганизации управление социальной работы с населением сменило название на управление социального развития. Также к нему присоединили отдел, занимающийся здравоохранением.

Новую структуру возглавила Круш Лела Александровна. Раньше она руководила ведомством по соцработе с населением. Управление социального развития находится на Ленинградской, 45, кабинет №23. Телефон: +7 (4212) 40-91-63.

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