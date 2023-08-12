Ливни с сильным ветром спрогнозировали Хабаровскому краю Фото: Михаил ФРОЛОВ

Синоптики предупреждают жителей региона о надвигающихся ливнях. Погода в Хабаровском крае 13 августа испортится из-за тайфуна, который придет со стороны Приморья. Вместе с мощным дождем и грозой в регионе поднимется шквальный ветер. Его скорость будет доходить до 15-20 метров в секунду. Сильнее всего влияние тайфуна ощутят жители Хабаровского и Верхнебуреинского районов.

Погода в Хабаровске 13 августа будет меняться в течение дня. Дожди сменят ливни, а после установится пасмурная погода. Восточный ветер поднимется до 10 метров в секунду. Температура ночью составит +17…+19, а днем +26…+28 градусов.

По всей территории края, кроме северных районов, 13 августа пройдут дожди. В центе региона осадков будет больше. Несмотря на плохую погоду, температура воздуха сильно не опустится. Холоднее всего будет в северных районах, там столбик термометра днем покажет до +26 градусов.

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