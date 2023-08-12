Достали из реки: мертвую девушку нашли в утопленной машине в Хабаровском крае

Тело девушки в утопленной машине нашли в Хабаровском крае Фото: Иван МАКЕЕВ

Жуткая находка была сделана в селе Вострецово Хабаровского края. Как сообщает телеграм-канал «Сводка Хабаровск», со дна реки Охота подняли утопленную Toyota Chaser, в которой находился труп девушки. Информацию об этом сообщил один из подписчиков канала.

- В Хабаровском крае в селе Вострецово 10 августа пропала девушка, также угнали машину Toyota Chaser. Сегодня, 12 августа машина была найдена в реке Охота, в салоне на пассажирском сидении лежал труп девушки, водитель скрылся, - написано в сообщении.

Официального подтверждения этой новости пока нет. В следственном комитете края проверяют достоверность этой информации.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.