Сильные ливни и ветер накроют центр Хабаровского края 14 августа

Сильные ливни и ветер накроют центр Хабаровского края Фото: Михаил ФРОЛОВ

Новая неделя в Хабаровском крае начнется с опасных метеоусловий. Сильные дожди и ветер до 14 метров в секунду прогнозируются 14 августа в Верхнебурениском районе. Возможны аварии на ЛЭП, обрушение крыш и рекламных щитов. От силы ветра могут рухнуть и крупные ветви деревьев. Дома, расположенные в низовьях, может подтопить. Местным жителям рекомендуют быть аккуратнее, особенно на дорогах, соблюдать правила дорожного движения, а также следить за детьми. Туристам рекомендуют отменить свои планы и остаться в отелях. МЧС полностью готовы к ликвидации последствий.

В Хабаровске днем пройдет небольшой дождь, температура поднимется до 26 градусов. Ночью столбик термометра покажет 20 градусов Цельсия. Ветер юго-восточный, до 11 метров в секунду.

На юге тоже небольшой дождь, ночью воздух потеплеет до 21 градуса, днем – до 29. Ветер юго-восточный, до 11 метров в секунду.

В центральных районах небольшой дождь. Ночью температура покажет максимум 20 градусов, днем – 29 градусов. Ветер подует с востока с силой до 12 метров в секунду.

На севере ожидается дождь. Ночью атмосфера прогреется до 11-15 градусов, днем столбик термометра покажет 13-27 градусов. Ветер придет с разных сторон света со скоростью до 14 метров в секунду.

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