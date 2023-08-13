Дыхание остановилось: у трехлетней девочки, летевшей на Сахалин, начался приступ над Хабаровском

Самолет из Москвы экстренно сел в Хабаровске из-за эпилепсии у ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Хабаровске 13 августа экстренно сел самолет, летевший в Южно-Сахалинск из Москвы. Оказалось, у трехлетней пассажирки начался приступ эпилепсии. Дыхание у ребенка остановилось.

Все произошло примерно в 03:31 по московскому времени. Родители малышки пришли в ужас, когда та начала задыхаться. Ничем не смог помочь и экипаж, тогда он сообщил об экстренной остановке. Борт как раз летел над Хабаровском.

Сообщается, что на судне среди пассажиров оказался доктор. Медик начал оказывать ребенку первую медицинскую помощь. О состоянии девочки на данный момент ничего не известно, ребенка пришлось снять с рейса.

По данным онлайн-табло аэропорта, самолет сел в Хабаровске почти на два часа позже запланированного времени: в 14:53, а не в 12:35 по Сахалину, как планировалось. В 18:03 по сахаилинскому времени он вылетел в пункт назначения – на три часа позже назначенного времени.

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