МЧС взяло на контроль ситуацию с паводками в Хабаровском крае Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тропический циклон принес немало бед жителям Приморья. В связи с этим сотрудники МЧС взяли под особый контроль паводковую ситуацию в Хабаровском крае. Несмотря на то, что пока влияние тайфуна в регионе неощутимо, уже скоро ситуация может кардинально измениться. Особое внимание специалисты уделяют рекам Амур, Уссури и малым водным артериям. Пока информации о подтоплении территорий не поступало, но спасатели дежурят в Вяземском и районе имени Лазо.

- Гидрологи прогнозируют подъем уровня Амура ближе к третьей декаде августа. Ожидается подтопление поймы на глубину от 0,5 до двух метров. У Хабаровска, Комсомольска, сел Троицкое и Мариинское вода достигнет отметок неблагоприятного явления и выше, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Из-за продвижения паводка с рек Приморского края и КНР на Амуре на участке Ленинское - Хабаровск и на реке Уссури наблюдаются подъемы уровней воды на 13-19 сантиметров в сутки. Затоплена пойма рек Уссури и Подхоренок на глубину 0,3-0,6 метра. Специалисты продолжают следить за ситуацией.

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