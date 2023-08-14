Села батарейка: дети и взрослые застряли в Охотском море на катере и не смогли вернуться в Магадан

Дети со взрослыми застряли на катере в Охотском море в Магаданской области Фото: ПСЦ Магадана

Жители Магадана решили провести выходной в открытом море. Собрали компанию: четверо взрослых и трое детей, арендовали катер и отправились в Охотское море. Но около мыса Чирикова у них разрядился аккумулятор. Вернуться в город они не смогли.

У одного из мужчин получилось дозвониться до спасателей. Примерно в 18:09 13 августа он рассказал специалистам, что с ним произошло. Те выехали на место.

- В указанный район на спасательном катере «Корвет-920» вышли спасатели областного пожарно-спасательного центра. Прибыв к пострадавшим, специалисты с помощью спасательного судна зарядили аккумуляторные батареи прогулочного катера, после чего судно с людьми в сопровождении спасателей благополучно вернулось в город Магадан, - рассказали в пожарно-спасательном центре Магаданской области.

Сколько компания провела в море - неизвестно. Пострадал ли кто-то из них, тоже не сообщается.

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