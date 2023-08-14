«Маску Скорби» открыли после реставрации в Магадане Фото: администрация Магадана

В Магадане вновь открыли мемориал памяти жертв политических репрессий «Маска скорби». Памятник закрывали на реставрацию, сейчас работы закончены.

Теперь жителей и гостей областной столицы ждут на экскурсии. Первые из них прошли на минувших выходных, 12 и 13 августа.

- У гостей, среди которых были не только магаданцы, но и туристы из других городов, была возможность посетить внутренние музейные экспозиции: «Лагерная промзона», «Лагерный погост», «Камера-одиночка», - рассказали в администрации Магадана.

Посетить экскурсию можно совершенно бесплатно. Даты и время публикуют в социальных сетях музейного комплекса Магадана.

Между тем ранее мэр города Юрий Гришан заявил о том, что необходимо перекрыть дорожку к мемориалу шлагбаумом. Дело в том, что рядом с памятником находят следы от костров и мангалов.

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