Опасные находки: во время стройки в Хабаровске нашли снаряд

Строители нашли снаряд во время работы в Хабаровске

Интересную находку обнаружили строители во время работы на улице Лейтенанта Орлова. В итоге пришлось вызывать ОМОН.

Специалисты проводили земляные работы и наткнулись на металлический предмет. Оказалось, что это боеприпас, а, если быть точнее, артиллерийский снаряд. Они позвонили в Росгвардию.

- Для идентификации и определения степени опасности найденного предмета на место была направлена группа разминирования ОМОН Росгвардии. Взрывотехник обследовал боеприпас и установил, что им является 85-миллиметровый артиллерийский снаряд без взрывателя, не представляющий опасности для окружающих, - рассказали в Росгвардии Хабаровского края.

Боеприпас передали полицейским. Теперь криминалисты начнут проводить исследования находки.

Год назад коммунальщики Хабаровска сделали похожую находку. В подвале пятиэтажки они обнаружили снаряд. Как выяснилось позже, он оказался учебным.

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