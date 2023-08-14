Следы медведя заметили на кладбище в Комсомольске
Фото: Иван МАКЕЕВ
На городском кладбище в Комсомольске-на-Амуре, расположенном в микрорайоне Старт, заметили следы медведей. Сколько их там было, сказать сложно, но местных жителей просят быть аккуратнее при планировании почтить память умерших родных и близких.
- Гражданам, посещающим кладбище, нужно проявлять внимательность и осторожность. В случае обнаружения медведей необходимо сообщать об этом специалистам, - сказали в администрации Города юности.
Представители мэрии опубликовали список контактов, куда стоит звонить, если кто-то заметит косолапых хищников в черте города: дежурная часть отдела полиции №4 УМВД России по Комсомольску-на-Амуре по телефону 8 (4217) 52-44-44, дежурная часть УМВД России по Комсомольску-на-Амуре по телефону 8 (4217) 52-43-43 либо по телефонам 112, 102 или 02.
Других разрушений на кладбище не заметили.
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