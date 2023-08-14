Следы медведя заметили на кладбище в Комсомольске Фото: Иван МАКЕЕВ

На городском кладбище в Комсомольске-на-Амуре, расположенном в микрорайоне Старт, заметили следы медведей. Сколько их там было, сказать сложно, но местных жителей просят быть аккуратнее при планировании почтить память умерших родных и близких.

- Гражданам, посещающим кладбище, нужно проявлять внимательность и осторожность. В случае обнаружения медведей необходимо сообщать об этом специалистам, - сказали в администрации Города юности.

Представители мэрии опубликовали список контактов, куда стоит звонить, если кто-то заметит косолапых хищников в черте города: дежурная часть отдела полиции №4 УМВД России по Комсомольску-на-Амуре по телефону 8 (4217) 52-44-44, дежурная часть УМВД России по Комсомольску-на-Амуре по телефону 8 (4217) 52-43-43 либо по телефонам 112, 102 или 02.

Других разрушений на кладбище не заметили.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.