«Радужный мост» представит во время ВЭФ Еврейская автономная область Фото: правительство ЕАО

В сентябре во Владивостоке состоится Восточный экономический форум, во время которого пройдет выставка «Улицы Дальнего Востока». На ней ЕАО покажет свои ключевые инвестпроекты. Увидеть их можно будет с 10 по 17 сентября.

Посетители павильона смогут посмотреть на природные красоты области и уникальные национальные черты региона, а также познакомиться с инвестиционным потенциалом. Основной составляющей станет «Радужный мост», ведь радуга считается символом мира, счастья и добра, а также является частью областного флага. Экскурсоводом станет робот. Он расскажет гостям об истории ЕАО, традициях и особенностях. Параллельно на большом экране будут транслировать видео об области и крупных предприятиях. Так, зрители узнают о производстве железорудного концентрата и аэродромной техники, добыче брусита и графита и лесопромышленных предприятиях.

Также на экспозиции пройдет презентация медкластера в парке «Шалом», предприятия по производству солнечных батарей и строительства теплиц. Не обойдется без рассказов о туризме: это заповедник «Бастак», музейно-мемориальный комплекс на вершине сопки Июнь-Корань в селе Волочаевка, горнолыжные комплексы FOMA рядом с Биробиджаном и «Гора Змеиная» в Облучье, известный курорт в Кульдуре.

- Один из основных критериев эффективной работы власти - это уровень жизни людей в регионе. Дома им должно быть комфортно и безопасно. Но провести масштабные преобразования, открыть новые рабочие места, укрепить сферы здравоохранения, образования, жилищного строительства только за счет собственных бюджетных средств очень сложно. Поэтому одна из важных задач, которая стоит перед главами дальневосточных регионов, - повышение инвестиционной привлекательности территорий, - сказал губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн.

И в этом региону поможет ВЭФ. К тому же это не все, что там покажут. Также участникам и гостям расскажут об участии области в СВО. Это и предприятия, которые производят изделия для нужд солдат, и санатории, реабилитирующие раненых. Покажут трикотаж, спецобувь, кровоостанавливающий жгут-турникет. Внутри павильона установят оборудованный под участие в СВО автомобиль «Нива». Рядом с павильоном будет стоять автомобиль специализированной аэродромной техники - трап для пассажиров самолетов.

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