Попала в больницу: юная биробиджанка провалилась в яму на тротуаре

Попала в больницу: юная биробиджанка провалилась в яму в тротуаре Фото: Максим Семенов

Неприятная ситуация, в которой пострадал ребенок, произошла на выходных в Биробиджане. На улице Советской, в районе залива, из-за подмыва грунта образовалась приличного размера яма. В нее попала девочка-подросток. У ребенка ссадины, ушибы, повреждена ключица. Медики оказали ей первую помощь, но сейчас подросток находится в больнице.

- Поставил задачу своему заместителю выйти на семью и уточнить, какая помощь им нужна. Также будем привлекать к ответственности сотрудников, которые вовремя не приняли меры по устранению провала на тротуаре. Уже проговорил с подрядной организацией, чтобы яму засыпали и заасфальтировали этот участок. К работам приступили, - сказал мэр Биробиджана Максим Семенов.

Глава областного центра обратился к жителям города с просьбой. Если кто-то увидит подобные ямы, то может написать мэру напрямую, приложив фото и видео. Он отметил, что сотрудники очень загружены, и не всегда знают обо всех проблемных участках. А горожане помогут им ликвидировать их.

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