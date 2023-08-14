Шел пешком в Хабаровск: мужчину задержали на трассе за убийство незнакомца

Житель Хабаровского края убил незнакомого мужчину Фото: прокуратура Хабаровского края

В Хабаровском крае арестовали 58-летнего жителя села Лермонтовка Бикинского района. Против него завели уголовное дело по статье «Убийство».

Преступление произошло в минувшие выходные. В ночь с 11 на 12 августа мужчина выпивал на пасеке.

- Он выстрелил в ранее ему незнакомого местного жителя, которому принадлежало ружье. От полученных травм 63-летний потерпевший скончался, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Как именно убитый оказался на той пасеке, откуда взялось ружье, что стало причиной конфликта, был ли он вообще и другие подробности расправы не уточняются. Известно только, что на следующий день, 13 августа, мужчину задержали на федеральной трассе. По ней он пешком направлялся в сторону Хабаровска. Сколько он проведет под стражей, неизвестно.

Расследованием занимаются правоохранительные органы. Прокуратура контролирует ход работы над уголовным делом.

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