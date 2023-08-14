Ливни продолжатся в Хабаровском крае 15 июня Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Хабаровском крае продолжит хозяйничать непогода. На 15 августа опасных метеоявлений не прогнозируют, но неустойчивая погода с дождями и ливнями сохранится.

Синоптики прогнозируют осадки в центральных и южных районах края. Там могут произойти аварии на коммунальных объектах, дорогах и ЛЭП. Возможно подтопление дворов, повреждение ветхих конструкций, обрушение кровель и ветвей деревьев. Могут упасть и плохо закрепленные рекламные щиты, если ветер прилично усилится. В случае серьезных ухудшений специалисты МЧС готовы выехать на место, чтобы помочь жителям региона справиться с непогодой.

Если говорить точнее, то на юге пройдут сильные ливни и кратковременные дожди. Ночью температура воздуха поднимется до 22 градусов, днем – до 29. Ветер подует с юго-востока, до 10 метров в секунду.

В центре тоже пройдут осадки: как сильные ливни, так и кратковременные дожди. Температура ночью составит 10-20 градусов, днем – 18-28. Ветер южный и юго-восточный, до 11 метров в секунду.

На севере местами кратковременный дождь. Столбик термометра ночью будет держаться на отметках от 12 до 18 градусов, днем – от 15 до 28. Ветер восточный и юго-восточный, до 14 метров в секунду.

В Хабаровске ожидается кратковременный дождь. Ночью будет до 20 градусов тепла, днем – до 26. Ветер юго-восточный до девяти метров в секунду.

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