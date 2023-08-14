Спасли знакомые: хабаровчанина осудили за попытку убийства

Убить товарища пытался житель Хабаровского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бикине вынесли приговор 20-летнему молодому человеку. Его осудили за покушение на убийство. Парень пытался жестоко расправиться со своим товарищем.

Преступление произошло в ноябре прошлого года. В ночь с 12 на 13 число парень заглянул в гости к своему знакомому, там уже была компания из знакомых хозяина.

- В процессе совместного употребления алкоголя между хозяином квартиры и гостем возникла ссора, в ходе которой они вышли во двор дома, и последний нанес мужчине не менее семи ударов ножом в область головы и шеи. Его действия были пресечены одним из знакомых, мужчине была оказана медицинская помощь, он остался жив, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю.

Теперь молодой человек проведет несколько лет в колонии. Его лишили свободы на шесть лет.

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