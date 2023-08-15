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НовостиТуризм15 августа 2023 1:15

Прямые рейсы из Хабаровска в Бангкок запустят осенью

Перелеты в столицу Таиланда будут доступны до конца марта 2024 года
Александра ЯВИЩЕНКО
Прямые рейсы из Хабаровска в Бангкок запустят осенью

Прямые рейсы из Хабаровска в Бангкок запустят осенью

Фото: Мария ЛЕНЦ

У жителей Хабаровска будет возможность отправиться в Таиланд прямыми рейсами уже с 1 ноября 2023 года. Перелеты будут выполняться на Airbus 330-300 с компоновкой салона 296 кресел.

- Полеты в Бангкок ожидаются в осенне-зимнем расписании воздушной гавани в период с 1 ноября 2023 года по 30 марта 2024 года, - уточнили в международном аэропорту Хабаровск.

Отправление из Хабаровска будет осуществляться дважды в неделю: по четвергам и субботам. В обратном направлении прибытие в краевую столицу запланировано по средам и субботам. Точное время вылетов пока согласовывается.

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