Новые гранты для фермеров: меры поддержки расширяют в Хабаровском крае

Сельхозпроизводители Хабаровского края поучат дополнительную поддержку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минсельхоз Хабаровского края разрабатывает новые меры поддержки фермеров, чтобы восстановить мелиоративный комплекс региона и расширить площади земель для выращивания овощей и фруктов. Для этого в начале 2023 года введена субсидия на постановку бесхозных мелиоративных систем на кадастровый учет.

- Это позволяет приступить к проектированию работ по восстановлению мелиоративных систем. Например, земельный участок фермера затопило, а вокруг него такая бесхозяйная система. Чтобы провести восстановительные работы, ее сначала нужно поставить на учет в районе. Затраты на это будут частично возмещены. На эти цели предусмотрено 5,5 миллиона рублей, – сказал глава отдела земельной деятельности и мелиорации краевого минсельхоза Эдуард Гладун.

Уже скоро фермерам стает доступна новая мера поддержки. В процессе разработки грант на проведение мероприятий против паводков. Деньги будут выделять на расчистку мелиоративных каналов. Реализовать проект мелиорации с помощью господдержки возможно благодаря субсидированию Краевого сельхозфонда. Фермеры смогут возместить до 90 процентов расходов. Также им будет доступна компенсация половины затрат на проведение культур-технических мероприятий или расчистку участка.

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